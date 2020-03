Google alvo de mais uma multa milionária

A Google foi multada em 75 milhões de coroas suecas (cerca de 7 milhões de euros) por "violações da lei do Direito a Ser Esquecido". Desde 2014 que a empresa é obrigada a disponibilizar um formulário online para que os usuários da União Europeia solicitem a remoção de conteúdo "inadequado, irrelevante ou não mais relevante, ou excessivos em relação aos fins para os quais foram processados". Contudo, esta regra não terá sido cumprida.Ao site The Register, a empresa liderada por Sundar Pichar fez saber que "discorda da decisão por princípio" e que pretende "recorrer" da mesma, tendo três semanas para o fazer.A punição baseia-se no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e em duas auditorias feitas pelo governo sueco. Desde que o regulamento entrou em vigor, a Google já recebeu milhões de pedidos relativos ao direito a ser esquecido, mas menos de 45% foram atendidos.Além da multa, a Autoridade Sueca de Proteção de Dados condena a prática da empresa de informar os proprietários do site sempre que um URL (endereço virtual de cada site) é removido e quem fez o pedido. Essa medida oferece ao proprietário do site a oportunidade de mover as informações para outro URL que ainda é acessível pela pesquisa do Google, anulando o direito a ser esquecido.O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia já motivou mais de 133 milhões de euros em multas. Até agora, a sanção mais alta atribuída à Google foi de 50,7 milhões de euros, quando as autoridades francesas acusaram a tecnológica de violar as regras de privacidade dos usuários.