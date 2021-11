Google avança com acordos em Portugal

A Google estará prestes a chegar a acordo com vários editores em Portugal com vista à reprodução dos seus conteúdos de media, evitando assim conflitos de direitos de autor. “Em Portugal há vários ‘publishers’ a negociar, há negociações avançadas e algumas em fase de conclusão. Decorreram da forma que se esperava: a Google é o ‘player’ dominante do mercado e faz sentir esse peso”, revelou ao CM Luís Nazaré, diretor da Plataforma de Meios Privados, que reúne os cinco maiores grupos de comunicação social em Portugal (Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital e Renascença), sem, no entanto, adiantar, para já, quais os que já chegaram a acordo e por que valores.