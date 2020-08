Google em guerra com governo australiano para não pagar por conteúdos

Está para durar a guerra entre a Google e o governo australiano. Depois de, em julho, o executivo de Scott Morrison ter divulgado um “código de conduta”, com o objetivo de reger as relações entre os media e os gigantes da internet, principalmente a Google, foi agora a vez da empresa online fundada por Larry Page e Sergey Brin responder. Através de uma “carta aberta aos australianos”, a Google considera que as medidas são um risco para os seus serviços e dados pessoais dos seus utilizadores.









Além da obrigação de pagar em troca de conteúdo, o código de conduta proposto pelo governo australiano prevê questões como o acesso aos dados do utilizador, a transparência dos algoritmos e a ordem em que o conteúdo aparece nos fluxos de informação das plataformas e os resultados das pesquisas. Ora, segundo a Google, o código não faz mais do que prever que as grandes empresas de notícias obtenham vantagens sobre qualquer outra pessoa que tenha um site, canal no YouTube ou um pequeno negócio. Isto porque os conglomerados de media exigiriam receita extra além do que já é pago com anúncios, deixando uma parcela menor para criadores individuais. A Comissão Australiana de Concorrência já fez saber que isto é pura “desinformação”.

Recorde-se que a Google continua a operar em Portugal sem pagar impostos (Governo espera um entendimento em relação à proposta da OCDE) ou compensar os media nacionais pela utilização dos seus conteúdos.