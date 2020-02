Google ganha dinheiro com armas ilegais

A Google está a fazer dinheiro à custa das vendas de armas ilegais no Reino Unido. Tasers e gás pimenta estão entre os vários artigos apresentados aos internautas durante as suas pesquisas no motor de busca, através de anúncios que permitem acesso direto às páginas onde é possível adquirir este tipo de objetos.De acordo com a Sky News, a empresa de Sundar Pichai promove vendedores do eBay e outros sites que oferecem a venda ilegal de armas e o seu envio para os consumidores britânicos a partir do estrangeiro.Entre os artigos disponíveis estão tasers (armas de eletrochoque) quase 20 vezes mais potentes que aqueles usados pela polícia. A venda ou compra de armas de choque ou de gás pimenta é ilegal no Reino Unido e um crime punido com uma pena máxima de dez anos de prisão. Contudo, este género de artigos é perfeitamente legal noutros países e enviados para os consumidores britânicos através de plataformas de comércio online. Ao que a Sky News apurou, a maioria dos anúncios em causa, publicados no motor de busca, está vinculada a produtos que se encontram facilmente no eBay.Um porta-voz da Google assegurou que "os itens foram banidos da plataforma", de acordo com a política de armas da empresa, e foram tomadas "medidas contra os vendedores". Todavia, o canal de informação voltou a pesquisar no Google após receber esta informação e encontrou vários anúncios a armas ilegais ainda ativos.