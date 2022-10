Na última década, a Google tem estado na mira da Comissão Europeia (CE) por suspeitas de práticas anticoncorrenciais e abuso de poder. Ao todo, a gigante da internet já teve de pagar cerca de 8,4 mil milhões de euros em multas por violar as regras do mercado digital. E tudo indica que vai começar o ano de 2023 com mais uma coima milionária, relacionada com práticas que infringem os princípios da concorrência na área da publicidade.









