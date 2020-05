Google pagou apenas 2,8% em impostos no Reino Unido em 2019

A Google pagou 50,3 milhões de euros em impostos no Reino Unido em 2019, apesar de as receitas da empresa norte-americana terem alcançado 1,8 mil milhões de euros (mais 220,5 milhões do que no ano anterior), o que significa que contribuiu apenas com cerca de 2,8% da sua faturação. Ainda assim, a gigante tecnológica liderada por Sundar Pichai poupou perto de 24,3 milhões de euros em impostos, comparativamente com o que pagou em 2018.De acordo com o jornal britânico ‘Metro’, a Google contratou 800 trabalhadores no ano passado e distribuiu bónus por 4439 empregados no valor de mais de mil milhões de euros.A divulgação destes valores surge numa altura em que a principal organização representativa dos jornalistas no Reino Unido - The National Union of Journalists (NUJ) - pediu ao governo de Boris Johnson para triplicar a ‘Taxa Google’ (2%), que entrou em vigor no passado dia 1 de abril.Numa medida para apoiar os grupos de media e ajudá-los a recuperar das quebras no investimento publicitário e nas vendas em banca provocadas pela pandemia de Covid-19, o sindicato dos jornalistas propôs ir buscar dinheiro às multinacionais norte-americanas que têm "enriquecido à custa do trabalho dos jornalistas" e que se refugiam em paraísos fiscais para escapar aos impostos.Segundo um estudo do Fair Tax Mark, empresas como a Google, Amazon, Facebook, Netflix, Apple e Microsoft têm vindo, ao longo dos anos, a desviar as suas receitas e lucros para paraísos fiscais (a sede da Google na Europa é na Irlanda) e a atrasar o pagamento de impostos.De todas elas, a Amazon, de Jeff Bezos, é a pior. Nos últimos dez anos, a plataforma de comércio eletrónico pagou apenas 3,1 mil milhões de euros em taxas (12,7%) apesar de ter registado receitas de 883 mil milhões e lucros de 24,6 mil milhões.