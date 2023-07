A Google Portugal revelou, esta semana, que está pronta para negociar com os editores de publicações de imprensa portugueses na sequência da transposição nacional da diretiva europeia sobre direitos de autor. “Todas as ofertas aos editores portugueses serão baseadas em critérios objetivos e consistentes que respeitam a lei e as diretrizes existentes dos direitos de autor, incluindo a frequência com que um ‘website’ de notícias é exibido e a receita gerada com os anúncios provenientes de páginas que também exibem excertos de notícias”, adiantou Bernardo Correia, diretor da Google em Portu- gal, explicando que a tecnológica quer evitar multas.









“Existe uma disposição em particular que nos obriga a prepararmo-nos antes das negociações: a nova lei portuguesa prevê sanções penais pelo uso de conteúdo que vá além dos ‘excertos muito curtos’ sem a permissão suficiente dos editores de publicações de imprensa, colocando a nossa equipa em risco de acusações criminais”. Desta forma, quando as sanções penais entrarem em vigor, a 1 de janeiro de 2024, a Google terá de limitar a exibição de excertos mais longos de conteúdos, caso não chegue a um acordo com os respetivos editores. Ainda assim, nem todo o conteúdo de notícias da pesquisa será removido. “As hiperligações para notícias e os títulos irão permanecer e, é claro, teremos todo o prazer em reabrir, a qualquer momento, as discussões com os editores de publicações de imprensa e restabelecer os excertos mais longos de notícias assim que chegarmos a acordos com os mesmos”, adianta Bernardo Correia.

Até agora, a Google assinou “acordos que abrangem mais de 1500 publicações em 15 países”.