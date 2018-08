Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Google sabe onde está mesmo que não queira

A multinacional de serviços online e software localiza os utilizadores e guarda os registos.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É mais um escândalo em torno das novas tecnologias: a Google sabe a localização dos seus utilizadores, pois regista o local onde se encontram, mesmo quando estes pedem, explicitamente, para não serem localizados.



A ‘vigilância’ incide sobre dois milhões de utilizadores de aparelhos em que corre o software Android e centenas de milhões de utilizadores do iPhone.



A notícia foi avançada pela agência Associated Press, que conduziu a investigação, e confirmada por investigadores em ciências da computação da Universidade de Princeton, EUA.



Na maior parte dos casos, a Google solicita permissão para usar a informação da localização do utilizador e na página de apoio ao utilizador declara que é possível "desligar a Location History a qualquer momento", garantindo que "os locais onde você for não são guardados".



Mas segundo os especialistas isso não é verdade: mesmo com a Location History suspensa, algumas aplicações da Google guardam automaticamente os dados da localização.



O risco para a privacidade do cidadão é evidente, mas houve casos em que o sistema foi usado pela polícia para determinar a localização de indivíduos suspeitos e para apanhar criminosos.



Segundo o site VentureBeat, especializado em tecnologia, esta é uma tendência generalizada e dificilmente será invertida: os utilizadores da internet têm de ter consciência de que abdicam de parte da sua privacidade quando usam serviços e funções gratuitas na net.