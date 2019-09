Google vai ter de pagar mais uma multa milionária

É mais uma multa milionária para a Google. A gigante da internet chegou a acordo com a Comissão Federal do Comércio dos EUA (FCC) e o estado de Nova Iorque para o pagamento de uma coima de 170 milhões de dólares - cerca de 155 milhões de euros.Em causa está o facto de a Google, através da plataforma de vídeos YouTube, ter recolhido dados de crianças sem o consentimento dos pais. Estas informações terão rendido milhões de dólares em publicidade, entre outras ações.É a maior multa aplicada pela FCC desde que foi aprovada a Lei de Proteção à Privacidade Online para Crianças, em 1998. Segundo o acordo estabelecido, a Google terá de pagar 136 milhões de dólares (124,2 milhões de euros) à Comissão Federal do Comércio e 34 milhões de dólares (31 milhões de euros) ao estado de Nova Iorque.Recorde-se que, além de sancionada por vários países, a Google já foi este ano multada em 1,49 mil milhões de euros pela Comissão Europeia por más práticas na publicidade online, que penalizam anunciantes rivais. A coima correspondeu a 1,29% do volume de negócios da empresa em 2018.Em julho do ano passado, Bruxelas já tinha aplicado uma multa recorde de 4,3 mil milhões à tecnológica por abuso de posição no mercado, depois de, em junho de 2017, ter anunciado uma penalização de 2,42 mil milhões por favorecimento do seu serviço de comparação de preços. A Google recorreu em ambos os processos.