Goucha ‘atirado ao lume’ para virar audiências da TVI

Com a novela ‘Prisioneira’ a prender ao pequeno ecrã, aos domingos à noite, pouco mais de 600 mil espectadores, Felipa Garnel decidiu estrear já no domingo, dia 1 de setembro, a 5ª temporada de ‘MasterChef’, formato de sucesso na TVI, para combater os rivais ‘I Love Portugal’ (RTP 1) e ‘Esta Mensagem é Para Ti’ (SIC)."Até hoje foi um sucesso. Espero que se repita, embora neste momento não se saiba como vai ser", disse o apresentador no final das gravações do programa, reconhecendo, porém, que "este é um grande desafio": "Sabe bem entrar numa engrenagem vasta, poderosa e complexa, onde se vê que existem meios que, hoje, são raros nas produções televisivas."Desta vez apenas como apresentador, Manuel Luís Goucha conta com os repetentes Rui Paula e Miguel Rocha Vieira e o estreante Nuno Bergonse nos papéis de jurados. "Nas quatro anteriores edições, gravava várias vezes durante a semana, o que me fazia faltar muitas vezes ao ‘Você na TV!’. Agora já não me desdobro", explica a estrela da TVI, que anuncia algumas novidades no formato: "Temos provas diferentes, algumas surpreendentes, divertidas, engenhosas e maquiavélicas. Há desafios que fizeram os concorrentes (15) viajar até à Madeira e Noruega, por exemplo."Intitulado pela TVI como "a melhor edição de sempre", ‘MasterChef’ é a primeira tábua de salvação da nova diretora de Programas da estação de Queluz de Baixo, que luta com RTP 1 pelo 2º lugar nas audiências.