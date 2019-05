Goucha perde público ao substituir Fátima Lopes

Definitivamente, estes são tempos difíceis para Manuel Luís Goucha, que depois de perder para Cristina Ferreira nas manhãs, foi substituir Fátima Lopes no programa ‘A Tarde é Sua’, da TVI, na sexta-feira, e voltou a perder para a SIC, desta feita para o programa conduzido por Júlia Pinheiro.Os números são expressivos: ‘Júlia’ teve 16,4% de share (com 267,4 mil espectadores); enquanto ‘A Tarde é Sua’ registou 12,7% de share e 256,1 mil espectadores.O programa ficou marcado por um momento forte: Goucha emocionou-se e chorou em direto ao conhecer a história de Pedro, um menino de 11 anos que morreu no ano passado, vítima de leucemia, e cujos desenhos foram usados para angariar dinheiro para o serviço de oncologia do hospital onde recebia os tratamentos.Entretanto, Fátima Lopes, que teve um ataque de espirros na quinta-feira do qual resultaram fortes dores torácicas, esteve na sexta-feira nas urgências hospitalares, onde se descobriu que tinha deslocado uma costela devido ao esforço.A apresentadora foi então aconselhada a descansar, razão pela qual foi temporariamente substituída por Manuel Luís Goucha na condução do seu habitual programa das tardes.No entanto, deverá estar pronta para retomar a apresentação de ‘A Tarde é Sua’ já amanhã, segunda-feira.Contra números não há argumentos: após uma primeira vitória de Cristina Ferreira no horário da tarde, Fernando Mendes venceu, com o ‘O Preço Certo’ (RTP1), o talk show da SIC, batendo-o aos pontos de terça a sexta-feira.O apresentador – que é também conhecido como comediante – conseguiu, em quatro dias consecutivos, a liderança de um dos horários mais cobiçados: o horário entre as 19h00 e as 20h00.Na quinta-feira registou 20,4% de share, contra os 16,6% de Cristina; e, na sexta-feira, teve 20,2% de share (com 610,9 mil espectadores), ganhando aos 17,5% da concorrente, que atraiu 539,4 mil.