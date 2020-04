Governo está "atento" à situação dos media durante pandemia de coronavírus

O ministro da Economia assegurou que "o Governo está atento ao papel da comunicação social" e que "procurará ser capaz de dar uma resposta à situação" de crise que esta enfrenta com a pandemia.Em entrevista esta terça-feira à TSF, Pedro Siza Vieira garantiu reconhecer a situação vivida pelos meios de comunicação social, que enfrentam uma quebra significativa nas receitas, quer de circulação quer de publicidade, numa altura em que o seu papel como veículos de transmissão de informação se torna mais importante do que nunca.Estas declarações surgem num momento em que várias associações do setor pedem medidas urgentes para garantir a sobrevivência da comunicação social. A Plataforma de Media Privados - que reúne Cofina (detém), Impresa, Global Media Group, Media Capital, Público e grupo Renascença Multimédia - enviou uma carta ao ministro da Economia e ao secretário de Estado dos Media, Nuno Artur Silva, na qual propõe 14 medidas. No documento assinado pelo presidente do conselho geral, Francisco Pinto Balsemão, defende que "a indústria dos media é vital para o equilíbrio social e político do País", pelo que deve ser um dos setores "prioritários".Também a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e a Confederação dos Meios de Comunicação Social pediram o apoio do Estado, apresentando um conjunto de sugestões sobre medidas que podem limitar algumas das consequências da pandemia de Covid-19.