O Ministério das Finanças já efetuou o pagamento dos 4 milhões de euros resultantes da participação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) nos resultados líquidos da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) entre 2016 e 2019, revelou ao CM fonte oficial do regulador dos media. A verba, essencial ao funcionamento do organismo liderado por Sebastião Póvoas, esteve retida pelo Governo e, apesar dos avisos insistentes junto de todos os órgãos de soberania, só foi transferido no final do ano passado.