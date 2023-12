Governo sugere recurso ao fundo de garantia salarial para pagamento de ordenados no JN, DN e TSF

O Governo sugeriu, esta quinta-feira, que o Grupo Global Media acione o fundo de garantia salarial para pagamento dos salários dos trabalhadores do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF.A situação vivida pelo grupo está a ser acompanhada pelo Governo com "preocupação", uma vez que, consideram ser "um empobrecimento do pluralismo informativo, que comporta sérios riscos para a democracia", lê-se na nota enviada pelo Ministério da Cultura aoRecorde-se que o pagamento dos salários dos trabalhadores da Global Media do mês de dezembro foi adiado . Na nota, o Governo deixa claro que "cabia aos investidores estarem informados sobre as circunstâncias financeiras do grupo em que decidiram investir, pelo que não é crível virem agora alegar desconhecimento".A situação dos trabalhadores do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e TSF, está a ser acompanhada pelo Governo de modo a garantir o cumprimento da legislação laboral.O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, dirigiu, esta quinta-feira, uma carta à Entidade Reguladora, para perceber as consequências da crise vivida atualmente pelo grupo de comunicação.Para o Governo, no imediato "são os trabalhadores destes órgãos quem enfrenta as dificuldades mais graves", mas, "num plano mais amplo, o ambiente de instabilidade que esta quinta-feira se vive nas redações da Global Media corresponde a um empobrecimento do pluralismo informativo, que comporta sérios riscos para a democracia".

A Comissão Executiva do GMG informou hoje os seus trabalhadores, numa comunicação interna a que a Lusa teve acesso, que não tinha condições para pagar os salários referentes ao mês de dezembro, sublinhando que a situação financeira é "extremamente grave".

Para esta situação contribuiu, segundo a empresa, o "inesperado recuo" do Estado no negócio para a compra das participações que o grupo tem na agência Lusa, a "injustificada suspensão" da utilização de uma conta caucionada no Banco Atlântico Europa há seis anos e de "todo o aproveitamento político-partidário" feito em redor da Global Media.

Sobre este processo negocial, o Ministério da Cultura frisou que tinha como objetivo "que o Estado pudesse vir a assumir uma posição mais significativa na estrutura acionista da Agência Lusa visava preservar a autonomia desta agência e o seu papel na defesa do jornalismo".



"Tal operação tinha um propósito estratégico e, como é evidente, não podia ser encarada como a solução para problemas de tesouraria de curto prazo eventualmente enfrentados por um novo acionista", apontou.