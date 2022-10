Em dia de estreia na CMTV, o ‘Grande Jornal’, apresentado pelo jornalista Pedro Mourinho, liderou o seu horário, com 4,5% de share, muito à frente dos principais concorrentes: a CNN Portugal, com 2,7% de share, e a SIC Notícias, que marcou apenas 1,9%. Também o reformulado ‘Investigação CM’, outro formato do horário nobre da CMTV, que agora passou a ser apresentado por João Ferreira, liderou na passada segunda-feira o consumo de televisão por cabo em Portugal. O programa foi o mais visto do dia no cabo, alcançando 6% de share. Com estes resultados, o top 5 dos programas mais vistos da televisão por cabo em Portugal é agora integralmente ocupado pela CMTV. Além do ‘Investigação CM’ e do ‘Grande Jornal’, os programas ‘Mercado’, ‘Jornal às 7’ e ‘Pé em Riste’ completam o ‘ranking’.









Na segunda-feira, a CMTV voltou a liderar o consumo de informação nacional, conseguindo melhores resultados que todos os seus concorrentes e cimentando uma liderança que já dura há 160 dias, sem interrupções.

Esta terça-feira foi novamente dia de estreias na informação da CMTV, com o novo formato ‘Grande Jornal’ da tarde, apresentado por José Carlos Castro, a estrear-se na antena.





‘Grande Jornal’ é apresentado num novo estúdio, com uma nova imagem, maior agilidade e um grafismo renovado e inovador que recorre à realidade aumentada. Ao fim de semana, Daniela Polónia assume a apresentação.