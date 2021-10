Arrancam segunda-feira as filmagens no Castelo de Monsanto de ‘House of the Dragon’ (‘Casa do Dragão’), uma série do universo de ‘A Guerra dos Tronos’, cuja ação decorre 200 anos antes dos eventos vistos na célebre produção da HBO, e que deverá chegar ao ecrã no primeiro trimestre de 2022, quase três anos após o final da obra original.