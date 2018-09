Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo de idosos faz vídeo viral a dançar 'Mafiosa' em Centro de Dia

'Remake' da coreografia original aconteceu durante o mês de agosto, em Miranda do Douro.

08:13

Um grupo de idosos fez um vídeo a dançar o sucesso musical 'Mafiosa' no Centro de Dia de Sendim, em Miranda do Douro.



O vídeo, partilhado através das redes sociais, foi dirigido pelas animadoras Ana Pombo e Ana Borges que juntaram um grupo de idosos daquele centro de dia e fizeram um 'remake' da coreografia original da música de Lartiste e Carolina.



Publicado esta quinta-feira, o vídeo já se tornou viral no Facebook, contando até ao momento com 3.7 mil likes e mais de cinco mil partilhas.







Com o refrão "Eu 'tou bem, tu também 'tás bem, todo o mundo aqui 'tá bem"(sic), este foi um dos êxitos deste verão, devido à melodia e também letra contangiantes, que levam milhares a dançar.