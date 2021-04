Grupos de media levam Google e Facebook a tribunal

Mais de uma centena de jornais norte-americanos, na sua maioria regionais, decidiram processar a Google e o Facebook por práticas anticoncorrenciais. Esta semana já eram mais de 125 as publicações, de 11 estados, que declararam guerra às duas gigantes da internet, que dominam o mercado publicitário sorvendo as receitas comerciais, colocando em risco a sobrevivência da imprensa.Um dos títulos mais recentes a avançar com uma ação contra as duas multinacionais foi o ‘The Butler Eagle’, do grupo Eagle Printing, de Pittsburgh. O jornal deu entrada com um processo no tribunal federal, em que exige que as ações da Google e do Facebook sejam consideradas ilegais. E pede uma indemnização num valor três vezes superior aos prejuízos que as duas tecnológicas lhe causaram diretamente.O ‘The Butler Eagle’ diz que as receitas publicitárias na imprensa caíram de 40,6 mil milhões de euros em 2006 para 13,7 mil milhões em 2017. De acordo com um estudo da Universidade da Carolina do Norte, perto de 30 mil empregos desapareceram entre 1990 e 2016, e 20% dos jornais fecharam nos últimos 15 anos. "A sobrevivência da imprensa está ameaçada", diz a queixa.O primeiro processo chegou ao tribunal em janeiro e foi proposto pela HD Media, um grupo de media da Virginia. Desde então as queixas não param de chegar a tribunais e cada vez são mais as publicações a declarar guerra às gigantes tecnológicas.