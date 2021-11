Um grupo de jornalistas brasileiros que acompanhavam a visita de Jair Bolsonaro a Roma, Itália, foram hostilizados e agredidos pelos seguranças do chefe de Estado brasileiro durante uma caminhada no centro da capital italiana, no final da reunião do G20, que terminou domingo.









Depois de um primeiro incidente que envolveu a jornalista Ana Estela de Sousa Pinto, do jornal ‘Folha de São Paulo’, empurrada por um segurança frente à embaixada brasileira, outras agressões foram perpetradas contra repórteres da Globo e do UOL. Leonardo Monteiro, da TV Globo, disse que, após fazer perguntas, enquanto o presidente andava, acompanhado por apoiantes, um segurança italiano deu-lhe um soco na barriga e imobilizou-o. Entretanto, um dos seguranças tirou e destruiu o telemóvel de Jamil Chade, do site UOL, que filmou as agressões. De acordo com as informações mais recentes, no local estavam sete repórteres brasileiros. Três deles foram agredidos e denunciaram a situação nos respetivos órgãos de comunicação social.

O caso está a ser muito criticado no Brasil, até porque esta não é a primeira vez que o presidente do Brasil, membros do seu Governo ou apoiantes atacam a imprensa. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, afirmou que “jornalismo é perguntar, e perguntar o que políticos não querem responder é ainda mais jornalismo”. Já o senador Randolfe Rodrigues pediu ao Ministério Público Federal que investigue a conduta de Bolsonaro durante a viagem. A Associação Brasileira de Imprensa criticou o comportamento dos seguranças e classificou o presidente como um “troglodita”.



331 ataques do Governo no 1º trimestre

Um estudo da organização Repórteres Sem Fronteiras relativo ao 1º semestre do ano indica que o número de ataques de Bolsonaro contra a imprensa aumentou 74% em relação ao 2º semestre de 2020. Entre o início do ano e o fim de junho foram registados 87 ataques, o que compara com os 50 do período anterior. Se incluídos os filhos do presidente e outros integrantes do governo, o número sobe para 331.