Guerra de audiências aos domingos entre Diana Chaves e Catarina Furtado

Diana Chaves, a apresentadora de ‘Casados à Primeira Vista’, na SIC, garante que "tudo pode acontecer" na segunda temporada do programa que estreia este domingo, dia 13, à noite."Para quem viu a primeira edição e gostou, para quem se deixou levar por aquelas histórias e se reviu em muita coisa, posso garantir que a essência do programa será inevitavelmente diferente", explica a anfitriã do formato dos casados às cegas."São pessoas diferentes das da primeira edição. Há figuras com personalidades fortes e algumas vieram com a ideia de que estão mais preparados porque viram a primeira edição, mas na prática não se se vão aguentar", desvenda Diana Chaves, que garante haver "reações surpreendentes para todos os gostos".No mesmo dia, e quase à mesma hora, a RTP apresenta um formato clássico, dedicado aos talentos – o ‘The Voice’ – com novidades. José Fragoso, diretor de programas da RTP1, destaca algumas delas: "Acho que o Diogo Piçarra e o António Zambujo vêm trazer sangue novo ao programa. São duas figuras muito conhecidas e os concorrentes vão identificar-se. O formato ganha aqui um novo brilho", diz, referindo-se à saída de Mickael Carreira e de Anselmo Ralph do painel de jurados.Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, os repetentes apresentadores do ‘The Voice’, estão felizes com o regresso do formato. Catarina afirma ser "maravilhoso trabalhar com o Vasco". Palmeirim confirma que "continua a ser excitante."