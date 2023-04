A guerra de audiências entre a SIC e a TVI está cada vez mais animada. Os dois canais continuam taco a taco e, a dez dias do final do mês, ainda é difícil apostar num vencedor. À semelhança do que aconteceu em março, a liderança da estação de Paço de Arcos em abril está ameaçada pelas várias vitórias da concorrente de Queluz de Baixo.









