O Conselho de Administração (CA) da RTP diz-se surpreendido com a notícia de que mais de 400 trabalhadores da estação auferiam ordenados acima de cinco mil euros mensais brutos e corrigiu o número para 100, ou seja, “menos de 6 por cento dos cerca de 1800 trabalhadores do quadro”. O número figurava numa questão colocada pelo Bloco de Esquerda à Assembleia da República sobre a situação salarial dos trabalhadores da RTP e assédio e violação do direito destes à greve.









