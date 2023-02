Tal como o CM revelou esta sexta-feira, em primeira mão, a RTP decidiu avançar para o arquivamento do processo disciplinar à jornalista Inês Gonçalves, optando por fazer uma repreensão escrita. Em causa estava o facto de a pivô ter apresentado uma gala da Associação de Futebol do Porto, que foi depois transmitida no Porto Canal.









