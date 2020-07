View this post on Instagram Há dias muito felizes! A post shared by Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) on Jul 17, 2020 at 12:13pm PDT

Manuel Luís Goucha, que partilhou o ecrã com Cristina Ferreira na TVI, na apresentação do Você na TV já reagiu nas redes sociais à notícia do regresso da apresentadora à estação de Queluz de Baixo."Há dias muito felizes", escreveu Manuel Luís Goucha nas redes sociais, partilhando uma fotografia com a amiga e agora, novamente, colega da TVI.Recorde-se que o apresentador e Cristina vão estar de férias ao mesmo tempo, em agosto