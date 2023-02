Alandroal, Pedrógão Grande, Portel, Sousel, Vila Viçosa e Corvo (Açores) são os únicos concelhos do País que ainda não têm qualquer estação de 5G (quinta geração móvel) instalada, revelou esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).



De acordo com o regulador das telecomunicações, no fim do ano passado existiam em Portugal 5842 estações (um crescimento de 35% entre o terceiro e quarto trimestre de 2022), distribuídas por 302 concelhos (98% dos concelhos) e por 1526 freguesias (49% das freguesias).









