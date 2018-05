Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Han Solo’ é deceção nas bilheteiras mundiais

Filme fica muito atrás do anterior, ‘Rogue One’.

Por Sónia Dias | 08:49

Às críticas arrasadoras seguem-se os números dececionantes. ‘Han Solo: Uma História de Star Wars’ não conseguiu faturar mais do que 144 milhões de euros nas bilheteiras mundiais, o pior resultado desde ‘Star Wars - Episódio II: O Ataque dos Clones’ (2002).



Nos Estados Unidos, a estreia foi ainda mais desapontante, já que o feriado do Memorial’s Day (dia 28) fazia prever uma maior adesão do público. Para surpresa de todos, a película realizada por Ron Howard e protagonizada por Alden Ehrenreich não foi além dos 88,2 milhões de euros - as expetativas apontavam para 112 a 130 milhões -, menos 45 milhões que o registado por ‘Rogue One: Uma História de Star Wars’ no fim de semana de estreia, em 2016.



A concorrência também não ajudou o novo filme da saga de ficção científica. ‘Deadpool 2’ e ‘Vingadores - Guerra do Infinito’ continuam a atrair público às salas.



PORMENORES

Castings para Han Solo

Dave Franco, Jack Reynor, Logan Lerman, Jack O’Connell, Blake Jenner, Miles Teller, Ansel Elgort, Scott Eastwood, Emory Cohen e Taron Egerton fizeram castings para interpretar Han Solo. Mas Alden Ehrenreich acabou por ficar com o papel.



Entra e sai na realização

Depois das saídas de Christopher Miller e Phil Lord, após quatro meses de filmagens, Ron Howard deitou mãos ao projeto, mas refez perto de 80 por cento do filme, o que terá duplicado o orçamento. ‘Han Solo - Uma História de Star Wars’ custou cerca de 215 milhões de euros.