A rentrée da SIC está recheada de surpresas e novidades. A cozinha de ‘Hell’s Kitchen’ vai voltar a abrir com a segunda temporada do formato, sob o comando do polémico chef Ljubomir Stanisic que promete manter a exigência e rigor.Além disso, regressa uma nova edição de ‘A Máscara’, com João Manzarra e o painel de investigadores. Também ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ está de volta à antena com uma nova temporada especial que estreia no próximo dia 10 de outubro, numa edição que reúne antigos concorrentes. Andreia Rodrigues mantém-se como anfitriã.