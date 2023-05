Histórico: CMTV derrota SIC generalista no horário nobre

A CMTV obteve este sábado mais audiência no horário nobre que a SIC generalista, num triunfo inédito na história da televisão portuguesa.No período entre as 19 e as 24 horas, período de maior audiência e investimento publicitário, a CMTV obteve ontem um share de 11,2%, contra 7,9% da SIC. Se limitarmos a análise ao período entre as 20 e as 24 horas, a vantagem da CMTV mantém-se, com 8,9% de share, contra 8,3% da SIC generalista.Na média diária, a CMTV obteve um share médio de 8,6%, mais do triplo dos seus concorrentes, a CNN Portugal, que obteve apenas 2,7%, e a SIC Notícias, com 2,2%.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.A CMTV está no canal 8 de todas as operadoras de cabo, mas não está ainda na TDT.