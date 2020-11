Homem mais rico do mundo e dono da Amazon quer comprar a CNN

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, quer alargar a sua influência no mundo dos media e já tem o próximo investimento debaixo de olho: a cadeia televisiva norte-americana CNN.Segundo a imprensa internacional, o fundador da Amazon pretende fazer uma proposta para comprar a estação de notícias.De acordo com o site FOX Business, a intenção de Bezos em expandir os seus negócios na comunicação social surgiu por meio de executivos da banca após rumores de que o grupo AT&T, que detém o canal, estaria interessado em vender a sua participação na CNN, na sequência da compra da Time Warner, em 2018, por 72,1 mil milhões de euros. O negócio terá deixado a empresa de telecomunicações com dívidas de cerca de 25,4 mil milhões.Para já, contudo, não existe qualquer confirmação oficial de que a CNN esteja à venda, ou que Jeff Bezos esteja interessado em adquiri-la. Contudo, se o negócio se concretizar não será o primeiro investimento do dono da Amazon no universo dos media. Em 2013, pagou cerca de 212 milhões de euros pelo ‘The Washington Post’, um dos jornais com maior circulação nos EUA.Caso pretenda adicionar a CNN ao seu portefólio, o empresário norte-americano terá como rivais a ViacomCBS e a Comcast, grupos que há muito cobiçam a estação.Entretanto, o dono da Amazon vendeu esta semana 2,5 mil milhões de euros em ações da empresa. O magnata detém agora 53 milhões de ações, avaliadas em cerca de 151 mil milhões de euros.