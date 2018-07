Homem pensou estar milionário e SIC paga indemnização

Erro de transmissão dos números do Euromilhões deixa homem em depressão.

12:06

Em 2016, a SIC cometeu um erro ao passar incorretamente os números sorteados do Euromilhões, no Jornal da Noite. Durante 17 minutos um homem pensou estar "euro-milionário" até que percebeu que se tratava de um lapso, o que fez com que a vítima caísse em depressão.



O tribunal ordenou agora que o canal televisivo deve pagar 7.500 euros pelos danos causados por "negligência inconsciente", resultantes do erro na transmissão precipitada.



O vendedor de materiais de construção do norte do país pensou ter sido vencedor de um prémio de 156 milhões de euros enquanto via a transmissão da SIC em casa, com a esposa, relembra o Observador.



Foram 17 minutos de euforia e emoção até que o canal corrigiu os números que tinham sido publicados "à pressa", mostrando que a anterior informação estava errada.



Depois do lapso, o homem entrou em depressão profunda, apresentando queixa em tribunal. Sabe-se ainda que a relação com a mulher ficou arruinadam e também a vida íntima saiu lesada. Para além disso, o desempenho profissional também piorou, com o gestor a sentir-se "desatento" e a esquecer-se das encomendas. Passou a ser seguido e medicado, desde então, no hospital psiquiátrico Conde Ferreira, no Porto.