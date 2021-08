Horário nobre da CMTV dispara 22%

obteve o melhor resultado do ano no horário nobre ao longo do mês de julho.No período que vai das 19 horas à uma da manhã, onde existe maior consumo televisivo e também maior investimento publicitário, aregistou um share médio mensal em julho de 4,31%. Isso correspondente a 1,7 milhões de pessoas por dia a contactarem ano prime time.Este resultado representa o melhor desempenho mensal este ano, e traduz um crescimento de 22% em relação ao período homólogo.Este dado sobre o crescimento do horário nobre complementa o resultado registado na média diária, em que aobteve 4,7% de share, o equivalente a um crescimento de 24% em relação ao período homólogo.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.