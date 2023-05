Uma piada sobre a Barbie com síndrome de Down fez com que o humorista português Hugo Soares perdesse a sua conta de Instagram, onde tem mais de 18 mil seguidores. Tudo aconteceu quando partilhou nas redes sociais um vídeo do seu espetáculo de ‘stand-up comedy’, a 28 de abril, num bar no Porto, em que dizia que a ideia para esta nova boneca não é original, uma vez “os chineses já vendem bonecas com defeito”.









