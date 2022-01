Humorista “em choque” após sequestro em Angola

O humorista angolano Gilmário Vemba já se encontra em casa depois de ter sido sequestrado juntamente com a família, na noite de quinta feira, em Luanda.De acordo com os irmãos do artista de 36 anos, Miro e Nelson Vemba, Gilmário foi abordado por quatro homens armados, perto do prédio onde vive, tendo sido levado para dentro de uma viatura, tal como as filhas.Depois disso, criou-se um movimento nas redes sociais para que se pudesse encontrar o humorista. Uma hora depois, a família de Gilmário confirmou que este já se encontrava em segurança e que tudo tinha terminado pelo melhor.Ainda assim, de acordo com a imprensa angolana, Gilmário está "chocado" com tudo o que viveu e prestou poucas declarações à polícia por se encontrar "traumatizado". Segundo um dos seus melhores amigos, Tigre Chieta, apenas referiu que lhe pediram para desligar o telemóvel, os sinais de GPS ou qualquer outro meio que permitisse localizá-lo.De acordo com informações divulgadas esta sexta-feirapela polícia angolana, os assaltantes levaram três telemóveis e cartões bancários sob ameaças de armas de fogo, depois de terem transportado a família para um local isolado. Depois puseram-se em fuga e ainda não foram localizados.Gilmário destacou-se nos programas ‘O Bar do Gilmário’, ‘After Party’ e ‘Fora de Série’. Em Portugal participou no Roast a Ljubomir Stanisic e no Roast a José Castelo Branco.