As fotos usadas pela TVI nos blocos noticiosos sobre a guerra na Ucrânia não são, afinal, deste país nem foram captadas durante o conflito bélico com a Rússia, segundo uma denúncia feita por um jornalista através da rede social Twitter. A publicação identifica os verdadeiros locais onde as imagens foram tiradas e, depois, alteradas por um ‘digital artist’.









