Impala deve 7,5 milhões de euros ao Estado

A DescobrirPress, empresa do grupo Impala que edita as revistas ‘TV 7 Dias’, ‘Nova Gente’ e ‘Maria’, entre outras, tem dívidas de 42,5 milhões de euros, de acordo com um novo Processo Especial de Revitalização (PER), requerido como resposta a um pedido de insolvência efetuado por uma ex-trabalhadora. Deste valor, mais de 7,5 milhões pertencem ao Estado.





Segundo o documento, a que oteve acesso, a DescobrirPress deve, “em virtude das contingências económicas e financeiras”, 6,3 milhões de euros à Segurança Social (dívida que impossibilitou a empresa de recorrer ao regime de layoff), 1,2 milhões em impostos (Fazenda Nacional), 7 milhões a fornecedores, 1,2 milhões a ex-funcionários, 3,7 milhões a funcionários e mais de 23 milhões a credores, sendo que o principal é a gráfica Sogapal, com cerca de 40% da dívida.

Com cerca de 110 empregados a seu cargo, a empresa confirma já ter avançado com “um despedimento coletivo de 53 trabalhadores, de modo a permitir o seu reequilíbrio financeiro”.





Ainda segundo o documento, o volume de negócios da DescobrirPress, em 2018, foi de 6,6 milhões de euros, enquanto os resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos) foram de 256 mil.





Com este novo processo, trabalhadores e ex-trabalhadores temem que os créditos que lhes são devidos nunca cheguem a ser totalmente saldados, uma vez que o PER adia novamente o pagamento de dívidas.