Impasse mantém-se na escolha do quinto elemento do Conselho Regulador da ERC

Os dois nomes que foram esta sexta-feira a votos para a eleição do quinto elemento do Conselho Regulador (CR) da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) foram chumbados. Jose Alberto Lemos, jornalista, e Ricardo Oliveira e Sousa, juiz, não conseguiram maioria.Haverá agora novos nomes, mas a próxima reunião dos quatro elementos do CR já escolhidos pela Assembleia da República não tem data marcada.O presidente da ERC, Sebastião Póvoas, renunciou ao cargo, com efeitos a partir do passado dia 1 de julho, numa carta remetida ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.