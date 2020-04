Imprensa alia forças contra a pirataria

Numa iniciativa inédita, os diretores de jornais e revistas uniram-se num apelo ao fim da pirataria que atinge a imprensa portuguesa."Diariamente, versões em PDF, com a totalidade dos jornais e revistas nacionais, são partilhadas por email, WhatsApp ou em redes sociais, numa clara violação dos direitos de autor. É um crime e uma ameaça à informação livre", pode ler-se na carta dirigida aos leitores e assinada por Octávio Ribeiro, diretor-geral do, entre outros responsáveis pelos principais títulos de informação nacionais, como Bernardo Ribeiro (Record), Eduardo Dâmaso (Sábado), André Veríssimo (Negócios), João Vieira Pereira (Expresso) e Domingos Andrade (Jornal de Notícias)."Na atual situação extraordinária em que vivemos, a importância do acesso a informação credível tem sido ainda mais realçada. Sentimos essa exigência todos os dias por parte de si e estamos deste lado a trabalhar continuamente para lhe fazer chegar os melhores conteúdos. Para que isso seja possível há, em cada órgão de informação, dezenas ou centenas de profissionais, de jornalistas a fotógrafos, de gráficos a colunistas que garantem a sua continuidade. Para conseguirmos manter a qualidade precisamos da sua colaboração no combate à pirataria", continua o documento, que convida os leitores a assinarem as edições digitais ou a dirigirem-se ao ponto de venda mais próximo."Diga não à pirataria e sim à informação de qualidade!"