A imprensa portuguesa perdeu 22 milhões de euros no primeiro semestre deste ano com a partilha ilegal de jornais e revistas nas redes sociais.Segundo Carlos Eugénio, diretor-executivo da Visapress, a pirataria tem “prejudicado gravemente a venda em banca e as subscrições no digital, e o valor de 22 milhões de euros desde o início do ano até esta data prende-se com o número de partilhas que são feitas na internet”, principalmente em plataformas como o Telegram e o WhatsApp.