Desde que se reformou, em 2013, aos 75 anos, que Francisco Pinto Balsemão (hoje com 84 anos) acumula uma pensão na Impresa com o salário de presidente do conselho de administração do grupo que detém a SIC e o ‘Expresso’.



O relatório do governo da sociedade referente a 2021 revela que foram pagos a Balsemão, pelo Fundo de Pensões do grupo, "complementos de pensões por velhice no montante de 184 739,38 €".









Ver comentários