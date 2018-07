Cantor foi levado pela equipa de segurança para a zona lateral do palco.

11.07.18

#BrunoMars confirms the stage went on fire here at Glasgow Green due to a pyrotechnic which forced a temporary pause in the show. He then sings "we burned the stage down in Glasgow". @BrunoMars pic.twitter.com/a8V6CqlOQz — Connor Gillies (@ConnorGillies) 10 de julho de 2018

I was at bruno Mars and he had to go away for about 10 minutes because he set the stage on fire when using fireworks pic.twitter.com/nKAcerHwqO — Matthew Sweeney (@Matthew73264094) 10 de julho de 2018

O concerto do artista Bruno Mars, de 32 anos, foi interrompido esta terça-feira à noite em Glasgow, na Escócia, na sequência de um incêndio no equipamento de iluminação.O cantor foi levado pela equipa de segurança para a zona lateral do palco até o incidente ficar resolvido.Segundo avança a BBC, o incêndio ficou controlado em oito minutos, não tendo sido necessário chamar os bombeiros.O incidente aconteceu devido a uma das luzes do palco e não há registo de feridos.