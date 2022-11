Até 15 de janeiro de 2023, pelo menos, as três principais operadoras móveis em Portugal- Meo, Vodafone e Nos - vão continuar a disponibilizar a rede 5G automaticamente em todos os seus tarifários, sem encargos adicionais. Depois disso, não se sabe quanto vão aumentar os tarifários.



É certo e sabido que as operadoras móveis terão de começar a cobrar aos seus clientes a utilização da rede 5 G, mas desde a atribuição das frequências e do arranque da implementação da tecnologia, no final do ano passado, que as operadoras optaram por oferecer aos seus utilizadores um período experimental, que segundo informações confirmadas ontem ao CM pelas três operadoras se vai manter até à primeira quinzena do ano.









