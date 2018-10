Relações-públicas fala sobre a relação que tem com o ex-presidente do Sporting e diz que continuam amigos.

01:30

Na altura em que o nome de Bruno de Carvalho estava no centro de todas as atenções, devido às polémicas relacionadas com o Sporting, o nome de Inês Simões surgiu associado ao ex-presidente dos leões.A relações-públicas era sua assessora de imprensa e, na época, surgiram alguns rumores de que os dois estariam envolvidos amorosamente. No entanto, a atriz esclarece agora que nunca houve qualquer envolvimento para além de profissional.