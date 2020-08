‘Inferno na Cozinha’ vai combater ‘Big Brother’

Daniel Cruzeiro apresentou, na passada sexta-feira, a demissão de editor executivo da SIC e de coordenador do 'Primeiro Jornal'. O jornalista confirmou esta decisão ao CM e disse que pediu "a reintegração no corpo de repórteres" do canal. Carlos Rodrigues, coordenador do 'Jornal da Noite', é agora o único editor executivo da estação.