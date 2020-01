Iniciativa CM 'Em defesa do Planeta'

O Correio da Manhã é um jornal de causas. Depois da violência doméstica, enriquecimento ilícito, prevenção de incêndios e segurança no mar, entre outros temas, chegou a vez do ambiente, que vai dominar as páginas do CM ao longo de 2020, através de um vasto conjunto de iniciativas a desenvolver junto das famílias, municípios, mas sobretudo junto das escolas.

A ação irá desenvolver-se em vários eixos, como alimentação, mobilidade e habitação, associando a cada um deles uma mensagem de contributo para um Planeta mais saudável.

No domínio da alimentação, é fundamental consumir mais produtos locais e orgânicos, ajudando desta forma a reduzir a emissão de gases. Na mobilidade, há situações a ter em conta, como andar menos de avião e substituir o carro particular pelos transportes públicos ou bicicleta. Em casa, é fundamental reciclar, melhorar o uso de eletrodomésticos e otimizar o desempenho energético das nossas casas. São estes alguns dos desafios que vamos colocar aos alunos do 1º e 2º ciclos. Haverá, ainda, um concurso criativo sobre a temática que o CM leva a discussão, a sustentabilidade ambiental.

A amplitude e abrangência deste projeto, único na imprensa portuguesa, não se esgotará no presente ano letivo, prolongando-se por 2020/21. Haverá prémios para alunos e professores.

A iniciativa contará com um microsite, que agregará e distribuirá o conteúdo criado no âmbito desta ação, mas também um questionário, que permitirá a todos os portugueses calcularem o impacto da sua pegada de carbono. A resposta a estas questões permitirá criar um ranking por distrito ou região.