Leonor Poeiras viu a primeira sessão do julgamento contra a TVI, marcada para esta segunda-feira, no Tribunal de Cascais, ser adiada, “por questões de Covid-19”, como comunicou aos seguidores online.





A ex-apresentadora do canal reclama da forma como foi dispensada ao fim de 17 anos de trabalho e não esconde a desilusão com mais um atraso no processo que dura há quase dois anos. “Eu não estou lá e tenho mensagens aqui no Instagram de pessoas que lá estão e que me querem dar força, a perguntar por que é que eu não fui ou por que é que não apareço”, começou por escrever. “Isto comove-me imenso, quero deixar um abraço gigante. Não fazia ideia que eu iria ter pessoas a querer assistir, mas de facto, é aberto ao público e portanto, a única coisa que eu posso dizer é o meu obrigada”.