Uma nova multa milionária para o Facebook. A entidade reguladora da Irlanda para a privacidade de dados pessoais decidiu aplicar uma sanção à rede social de Mark Zuckerberg no valor de 265 milhões euros. É o resultado de uma investigação aberta em abril de 2021 depois de ser descoberto um conjunto de dados pessoais disponíveis publicamente obtidos através do Facebook.A plataforma ainda aplicou medidas para corrigir a situação, mas não foi o suficiente para escapar à mão pesada do regulador. Esta é a quarta multa da Irlanda a uma plataforma detida pela Meta (detém ainda Instagram e WhatsApp).