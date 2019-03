Isa Santos, a mais nova de três irmão na telenovela "Alguém Perdeu" da CMTV

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Peneda vai dar vida à personagem de Isa Santos na novela ‘Alguém Perdeu’.



A mais nova dos três irmãos Santos é a menina do olhos dos manos, Ricardo e Zeca Pedra, que a protegem de tudo e de todos. Trabalha como rececionista numa clínica médica em Cascais, mas é no amor que a sua personagem vai saltar à vista dos portugueses.



Quando conhece Miguel acha que ele é homossexual pela sua forma de estar e estilo irreverente, mas a seta do cupido acaba por a surpreender e apaixona-se por este rapaz excêntrico. Isa terá de lutar contra os julgamentos de todos.