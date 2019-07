IURD vai apresentar queixas contra TVI e duas jornalistas

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) vai apresentar queixa na Entidade Reguladora da Comunicação, no Sindicato dos Jornalistas e na Comissão da Carteira contra a direção editorial da TVI e as jornalistas dos programas "Segredo dos Deuses".Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a IURD, refere que, na queixa, "serão apresentados elementos de prova que demonstrarão de forma inequívoca que a TVI e os jornalistas responsáveis pelos programas violaram de forma grosseira os seus deveres deontológicos".A Igreja pretende também apresentar uma queixa-crime contra a jornalista Alexandra Borges por alegada "denuncia caluniosa" no seguimento da participação que esta fez ao Ministério Público (MP) sobre a existência de uma rede de tráfico de crianças e de adoções ilegais no Lar Universal, na década de 90, por parte de elementos da IURD, tema das reportagens "Segredo dos Deuses".O inquérito foi aberto no final de 2017 na sequência de uma reportagem da estação televisiva TVI que denunciava a alegada existência de uma rede ilegal de adoção de crianças no Lar Universal da IURD.No seguimento da queixa da jornalista, lembra o comunicado, o MP abriu um inquérito que posteriormente arquivou, alegando que os crimes estavam prescritos, mas o procurador revelou que as alegações dos pais biológicos foram desmentidas pela investigação, nomeadamente pelas perícias da Polícia Judiciária às assinaturas de duas mães de crianças adotadas.No sábado, o semanário Expresso adiantava que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa abriu processos-crime contra duas mães, as testemunhas-chave da reportagem da TVI, por falsas declarações, depois de a perícia da PJ atestar que assinaram mesmo documentos que viabilizaram a adoção dos filhos.Segundo o jornal, uma delas já testemunhou uma nova versão dos acontecimentos, em que acusa a estação de Queluz de a ter instruído a mentir.