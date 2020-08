Ver essa foto no Instagram #aminhajanelaageasseguros #festaspopularesCM @correiodamanhaoficial @ageasseguros Uma publicação compartilhada por Natacha Lopes (@natacha.lopes.silveira) em 1 de Jul, 2020 às 4:29 PDT

A vencedora do concurso com o tema dos Santos Populares, organizado em parceria entre o Correio da Manhã e a Ageas, é Natacha Sofia Pires Lopes Silveira.A participante venceu o passatempo#aminhajanelaageasseguros com a seguinte fotografia: