Joana Alvarenga: “As cenas são bonitas e sedutoras”

Atriz explica que não tem pudores em despir-se para as cenas íntimas de "Alguém Perdeu".

Por André Filipe Oliveira | 08:49

A novela ‘Alguém Perdeu’ estreou há menos de um mês e continua a causar sensação.



Uma das personagens mais marcantes tem sido Vanda, interpretada por Joana Alvarenga, e que obrigou a atriz a verdadeiros desafios, entre cenas tensas até às mais sensuais em que se despe de preconceitos.



"Não me custa fazer este tipo de cenas. Tenho à-vontade com os meus colegas, porque já os conheço a todos há imenso tempo e acaba por ser mais fácil. Estamos todos com o mesmo objetivo", conta.



A estrela da trama da CMTV explica que mostrar-se em lingerie ou em poses ousadas não é um problema.



"Sempre trabalhei em moda, por isso estou muito à-vontade com o meu corpo. Se for tudo feito com bom gosto e justificado não tenho qualquer problema com isso. A ideia não é mostrar mais do que aquilo que devemos, mas simplesmente dar realismo à situação. As cenas são limpas, bonitas e sedutoras", disse



Apesar de ter confiança em relação ao seu físico, Joana, de 32 anos, revela que este tem sido um desafio muito exigente. "É uma personagem que me esgota. Interfere com toda a história", completou.



Vanda está em luta constante pela atenção de Ricardo e é capaz de cometer as maiores loucuras por amor.